وزير الخارجية اللبناني: لا نسعى للحرب مع إسرائيل

صرح وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بوحبيب، بأن لبنان لا يسعى للحرب، وما يريده هو التطبيق الكامل للقرار الدولي رقم 1701.

وخلال استقباله وزير الخارجية البرازيلي، مورو لويز ليكير، أكد بو حبيب أن "تحقيق حل الدولتين مهم للمنطقة وللعالم"، مضيفا أن "لبنان لا يسعى للحرب مع إسرائيل واحترام الحدود بيننا من شأنه أن يحفظ الأمن والاستقرار بالمنطقة".

وشدد وزير الخارجية اللبناني على أنه "لا يمكن إيقاف عمل الأونروا (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) إلى حين إقامة دولة فلسطينية يمكنها القيم بواجباتها"، وفقا لوكالة سبوتنيك.

وتشهد حدود لبنان الجنوبية تبادلا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في أكتوبر الماضي.

وتصاعدت وتيرة القصف الإسرائيلي للقرى والبلدات الحدودية اللبنانية، حيث استهدف الجيش الإسرائيلي العديد من المنازل المدنية ما أدى إلى استشهاد مدنيين بينهم أطفال، وبالمقابل وسّع "حزب الله" من عملياته على مواقع ومستوطنات إسرائيلية.