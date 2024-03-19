وزارة الخارجية الأفغانية تستدعي السفير الباكستاني

في أعقاب التوترات بين أفغانستان وباكستان، استدعت وزارة الخارجية في أفغانستان، التي تخضع لسيطرة حركة طالبان، السفير الباكستاني وسلمته خطاب احتجاج على الهجمات الباكستانية التي استهدفت مواقع في أفغانستان.

وذكرت وكالة خاما برس الأفغانية أن الوزارة أدانت في بيان أمس الاثنين الهجمات الجوية الباكستانية التي وقعت في إقليمي خوست وباكتيكا، ما أسفر عن مقتل نساء وأطفال.

وأضافت الوزارة أنه تم استدعاء السفير الباكستاني في كابول عبيد الرحمن نظاماني، مضيفة أنه تم تسليمه خطاب احتجاج بشأن الهجمات التي وقعت الليلة الماضية.

كما طالبت الوزارة شعب باكستان والحكومة المدنية الجديدة بعدم السماح للتصرفات الأحادية بأن تؤثر سلبا على العلاقة بين الدولتين.

كما أكد بيان الوزارة أن طالبان لديها تاريخ طويل بالنسبة لردع الغزاة، ولا تتهاون تجاه الهجمات على الأراضي الأفغانية.