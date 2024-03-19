 الأوقاف: 2600 ندوة تثقيفية بعنوان الدعاء في القرآن الكريم - بوابة الشروق
الثلاثاء 19 مارس 2024 12:00 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

الأوقاف: 2600 ندوة تثقيفية بعنوان الدعاء في القرآن الكريم

أحمد كساب:
نشر في: الثلاثاء 19 مارس 2024 - 11:55 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 19 مارس 2024 - 11:55 ص

قالت وزارة الأوقاف، إنه في إطار جهودها العلمية والدعوية والتثقيفية، وضمن البرنامج الدعوي "مجالس العلم والذكر" تعقد الوزارة (2600) ندوة تثقيفية على مستوى الجمهورية بعنوان "الدعاء في القرآن الكريم".

وذكرت الوزارة أن الندوات ستكون يوم الخميس القادم 11 رمضان 1445هـ الموافق 21 / 3 / 2024م بعد صلاة العصر.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الأوقاف عن المتقدمين لمسابقة التميز الخطابي، ومواعيد الاختبارات الأولية بالمديريات الإقليمية.

وقالت الوزارة إن الاختبارات ستكون يومي الأحد والاثنين الموافقين (14) و(15) / 4 / 2024م، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، علمًا بأنه لن يسمح بدخول الاختبار إلا بإحضار صورة من بطاقة الرقم القومي، مع الاطلاع على الأصل.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك