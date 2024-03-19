الأوقاف: 2600 ندوة تثقيفية بعنوان الدعاء في القرآن الكريم

قالت وزارة الأوقاف، إنه في إطار جهودها العلمية والدعوية والتثقيفية، وضمن البرنامج الدعوي "مجالس العلم والذكر" تعقد الوزارة (2600) ندوة تثقيفية على مستوى الجمهورية بعنوان "الدعاء في القرآن الكريم".

وذكرت الوزارة أن الندوات ستكون يوم الخميس القادم 11 رمضان 1445هـ الموافق 21 / 3 / 2024م بعد صلاة العصر.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الأوقاف عن المتقدمين لمسابقة التميز الخطابي، ومواعيد الاختبارات الأولية بالمديريات الإقليمية.

وقالت الوزارة إن الاختبارات ستكون يومي الأحد والاثنين الموافقين (14) و(15) / 4 / 2024م، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، علمًا بأنه لن يسمح بدخول الاختبار إلا بإحضار صورة من بطاقة الرقم القومي، مع الاطلاع على الأصل.