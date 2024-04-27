تركمانستان تصدر كميات كبيرة من الغاز الطبيعي للصين

صدرت تركمانستان كميات كبيرة من الغاز الطبيعي للصين خلال الفترة من يناير وحتى مارس العام الجاري.

وأظهرت البيانات الرسمية أن تركمانستان صدرت كميات غاز طبيعي للصين بقيمة 4ر2 مليار دولار خلال فترة الأشهر الثلاثة، بحسب ما أوردته، اليوم السبت، وكالة أنباء "ترند نيوز أجنسي" الأذرية، التي تركز على منطقة القوقاز ووسط أسيا.

وعلاوة على ذلك، تظهر أحدث القيم المعروفة أن تركمانستان صدرت ما يعادل 82ر8 مليار دولار من الغاز الطبيعي للصين في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2023.

كما صدرت البلاد ما قيمته 25ر10 مليار دولار من الغاز الطبيعي للصين عبر خطوط الأنابيب في 2022 ، في زيادة بواقع 51 % مقارنة بعام 2021.

وتمد تركمانستان الصين بالغاز الطبيعي عبر ثلاثة خطوط أنابيب، تمر بأراضي أوزباكستان وكازاخستان.

وإجمالي سعة خطوط الأنابيب 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.