أحمد عبد الوهاب: تعرضت لإصابات كثيرة أثناء التدريب على دروي بمسلسل الحشاشين

تحدّث الفنان الشاب أحمد عبد الوهاب، عن تجربته الصعبة في مسلسل «الحشاشين» خلال موسم دراما رمضان الماضي، والتي جسد خلالها شخصية الفارس «يحيى بن المؤذن».
وأعرب خلال لقاء لبرنامج «معكم منى الشاذلي» عبر شاشة «ON E» وعُرض مساء الجمعة، عن شعوره بالخوف والرهبة عندما عرض عليه الدور قائلاً: «رجعت البيت كان في 50 سببا يخليني أخاف من الدور سواء بسبب صعوبته أو ضخامة العمل، كنت خايف أبوظ المسلسل».
وتابع: «فكرة أن أقدم دور فارس كانت مشكلة كبيرة، فارس كيف؟ مبارزة وركوب خيل وأحارب؟ وأنا بقرأ السيناريو أصلا تعبت وارهقت جدًا، تعبت من قبل ما أمثل الدور».
وأشار إلى أنه خضع لتدريبات مكثفة من أجل إتقان مهارات ركوب الخيل واستخدام السيوف، وتحسين لياقته البدنية إلى جانب مذاكرة الشخصية، معقبا: «أنا كل علاقتي بالخيل قبل المسلسل كانت رحلة لنزلة السمان».
وواصل: «التدريبات كانت رهيبة، وأصبت بإصابات كثيرة وأنا بتمرن على السيوف، مع أن السيوف كانت في البداية خشبية كنت أقول لهم (أنا اتعورت بالسيوف الخشب، أمال وقت التصوير هيحصل إيه؟، ووقعت من على الحصان واتعورت».
وأوضح أن جميع مشاهد المعارك على الخيل تم تصويرها في كازاخستان، لافتا أنه كان من أكثر الممثلين مشاركة في المعارك، قائلا: «أنا من أكثر الناس اللي حاربت في المسلسل، الناس كلها بتموت وأنا اللي مكمل».