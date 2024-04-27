أحمد عبد الوهاب: تعرضت لإصابات كثيرة أثناء التدريب على دروي بمسلسل الحشاشين

تحدّث الفنان الشاب أحمد عبد الوهاب، عن تجربته الصعبة في مسلسل «الحشاشين» خلال موسم ‏دراما رمضان الماضي، والتي جسد خلالها شخصية الفارس «يحيى بن المؤذن».‏

وأعرب خلال لقاء لبرنامج «معكم منى الشاذلي» عبر شاشة‎ «ON E» وعُرض ‎مساء الجمعة، عن ‏شعوره بالخوف والرهبة عندما عرض عليه الدور قائلاً: «رجعت البيت كان في 50 سببا يخليني ‏أخاف من الدور سواء بسبب صعوبته أو ضخامة العمل، كنت خايف أبوظ المسلسل».‏

وتابع: «فكرة أن أقدم دور فارس كانت مشكلة كبيرة، فارس كيف؟ مبارزة وركوب خيل ‏وأحارب؟ وأنا بقرأ السيناريو أصلا تعبت وارهقت جدًا، تعبت من قبل ما أمثل الدور».‏

وأشار إلى أنه خضع لتدريبات مكثفة من أجل إتقان مهارات ركوب الخيل واستخدام السيوف، ‏وتحسين لياقته البدنية إلى جانب مذاكرة الشخصية، معقبا: «أنا كل علاقتي بالخيل قبل المسلسل ‏كانت رحلة لنزلة السمان».‏

وواصل: «التدريبات كانت رهيبة، وأصبت بإصابات كثيرة وأنا بتمرن على السيوف، مع أن ‏السيوف كانت في البداية خشبية كنت أقول لهم (أنا اتعورت بالسيوف الخشب، أمال وقت ‏التصوير هيحصل إيه؟، ووقعت من على الحصان واتعورت».‏

وأوضح أن جميع مشاهد المعارك على الخيل تم تصويرها في كازاخستان، لافتا أنه كان من أكثر ‏الممثلين مشاركة في المعارك، قائلا: «أنا من أكثر الناس اللي حاربت في المسلسل، الناس كلها ‏بتموت وأنا اللي مكمل».‏