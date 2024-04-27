دينا فؤاد: تكريمي من الرئيس السيسي عن مسلسل «الاختيار» من أجمل لحظات حياتي

اعتبرت الفنانة دينا فؤاد، أن دورها في شخصية «نسرين العشماوي» في مسلسل «الاختيار3» ‏من أقرب الأدوار إلى قلبها، مرجعة ذلك إلى شعورها بالسعادة الغامرة لتكريمها من قبل الرئيس عبدالفتاح ‏السيسي.

ووصفت خلال لقاء لبرنامج «كل يوم» مع الإعلامي خالد أبو بكر، عبر شاشة «‏ON E‏» ‏مساء الجمعة، ذلك باللحظة الفارقة في حياتها، قائلة: «دور نسرين العشماوي في الاختيار من ‏أقرب الأدوار لقلبي لأنه خلاني عشت لحظة من أجمل لحظات حياتي، وهي تكريم الرئيس ‏والقوات المسلحة كانت لحظة فارقة في حياتي».‏

وعبرت عن سعادتها الغامرة بهذا التكريم، لا سيما أنه جاء سريعًا عكس ما كانت تتوقعه، مشيرة ‏إلى وجود العديد من الفنانات اللواتي قد يقضين حياتهن دون الحصول على مثل هذا التكريم‎.‎

وأكدت تميز مسلسل «الاختيار» كونه أول مسلسل عربي يحقق التريند عالميًا، مشيرة إلى وصوله ‏إلى المرتبة الرابعة عالميًا أثناء عرض حلقاته. ‏

ولفتت إلى أن المسلسل حقق نجاحًا كبيرًا على مستوى العالم، وليس فقط في الوطن العربي، قائلة: ‏‏«مسلسل الاختيار أول مسلسل عربي يطلع تريند عالمي، كان التريند رقم 4 عالميا في حلقات ‏كثيرة، والعالم كله شاهد المسلسل مش بس الوطن العربي ونجح على المستوى العالمي».‏