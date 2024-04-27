دينا فؤاد: تكريمي من الرئيس السيسي عن مسلسل «الاختيار» من أجمل لحظات حياتي

اعتبرت الفنانة دينا فؤاد، أن دورها في شخصية «نسرين العشماوي» في مسلسل «الاختيار3» من أقرب الأدوار إلى قلبها، مرجعة ذلك إلى شعورها بالسعادة الغامرة لتكريمها من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ووصفت خلال لقاء لبرنامج «كل يوم» مع الإعلامي خالد أبو بكر، عبر شاشة «ON E» مساء الجمعة، ذلك باللحظة الفارقة في حياتها، قائلة: «دور نسرين العشماوي في الاختيار من أقرب الأدوار لقلبي لأنه خلاني عشت لحظة من أجمل لحظات حياتي، وهي تكريم الرئيس والقوات المسلحة كانت لحظة فارقة في حياتي».
وعبرت عن سعادتها الغامرة بهذا التكريم، لا سيما أنه جاء سريعًا عكس ما كانت تتوقعه، مشيرة إلى وجود العديد من الفنانات اللواتي قد يقضين حياتهن دون الحصول على مثل هذا التكريم.
وأكدت تميز مسلسل «الاختيار» كونه أول مسلسل عربي يحقق التريند عالميًا، مشيرة إلى وصوله إلى المرتبة الرابعة عالميًا أثناء عرض حلقاته.
ولفتت إلى أن المسلسل حقق نجاحًا كبيرًا على مستوى العالم، وليس فقط في الوطن العربي، قائلة: «مسلسل الاختيار أول مسلسل عربي يطلع تريند عالمي، كان التريند رقم 4 عالميا في حلقات كثيرة، والعالم كله شاهد المسلسل مش بس الوطن العربي ونجح على المستوى العالمي».