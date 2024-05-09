الرئيس الجزائري: الاستدانة الخارجية ترهن استقلالية القرار السيادي للدولة

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء عبدالمجيد تبون، رفضه للاستدانة الخارجية كونها أحد العوامل التي ترهن استقلالية القرار السيادي للدولة، مشددا على التزام الجزائر الثابت واللامشروط تجاه القضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية وحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.

وقال تبون إن "السيادة الوطنية تصان بالارتكاز على جيش قوي مهاب واقتصاد متطور".

وأكد تبون، في خطاب خلال زيارته إلى مقر وزارة الدفاع الوطني، أن التأسيس لليوم الوطني للذاكرة (الذي يوافق 8 مايو) يجسد افتخار الشعب الجزائري بتاريخه المشرف المجيد، مذكرا في هذه المناسبة بالتضحيات الجسام التي قدمها الشعب الجزائري أمام جرائم وهمجية وبربرية الاستعمار الفرنسي الغاشم.

وأوضح أن"التطور الذي تشهده الجزائر أمر ملموس لا ينكره إلا جاحد وأن وتيرة النمو وباستكمال المشاريع الكبرى ستعرف في آفاق 2027 إنجازات كبيرة على مختلف الأصعدة".