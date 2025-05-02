المملكة المتحدة تطالب بدخول المساعدات الطبية إلى غزة

أعربت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية عن قلقها العميق إزاء التدهور المتسارع في نظام الرعاية الصحية في قطاع غزة، مؤكدة أنه على وشك الانهيار الكامل، في ظل استمرار التصعيد والقيود الإسرائيلية المفروضة على دخول الإمدادات الطبية وخروج المرضى.

وقالت الوزارة في تصريح نشرته على حسابها الرسمي، اليوم الخميس، إن "نظام الرعاية الصحية في ‫غزة على وشك الانهيار، ويجب السماح بدخول الإمدادات الطبية، وحماية الطواقم الطبية، والسماح للمرضى والمصابين بمغادرة غزة مؤقتًا للحصول على العلاج."

وأشارت الوزارة إلى أن المملكة المتحدة تعزز مساعداتها الطبية للفلسطينيين، وذلك من خلال منظمات وشركاء دوليين، مثل UK-Med، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية UNOCHA، ومنظمة الصحة العالمية في مصر WHOEgypt.