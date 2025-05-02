حقوق الإنسان في المنظمة: إخطار الاحتلال بهدم منازل في مخيمي طولكرم ونور شمس انتهاك للقانون الدولي

أدانت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير، بأشد العبارات جريمة الاحتلال الإسرائيلي المتمثّلة في إصدار إخطارات بهدم عشرات المنازل في مخيم طولكرم (58 منزلا) ومخيم نور شمس (48 منزلا)، في انتهاك فاضح ومتعمد لأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني.

وقالت الدائرة في بيان صدر عنها، مساء اليوم الخميس، إن هذه الإخطارات تمثل تصعيدا خطيرا ضمن سياسة العقوبات الجماعية والتطهير العرقي، وتشكل امتدادا لسلسلة الجرائم المرتكبة بحق شعبنا، خاصة في المخيمات الفلسطينية التي تواجه منذ أكتوبر 2023 هجمة غير مسبوقة تندرج في سياق الإبادة الجماعية المستمرة.

وأكدت أن توجيهات القيادة الفلسطينية واضحة بالتحرك على الأصعدة السياسية والقانونية والإنسانية كافة، من أجل وقف هذا العدوان المتجدد، ومواجهة هذه الجريمة التي تهدد بتشريد مئات العائلات الفلسطينية، ونسف أسس الاستقرار والوجود الفلسطيني في المخيمات.

ودعت الدائرة، دول العالم كافة، خاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، إلى التدخل الفوري لوقف تنفيذ هذه الإخطارات، والوفاء بالتزاماتها القانونية والإنسانية، وعدم السماح باستمرار الاحتلال في تقويض حقوق الإنسان الفلسطيني، وتدمير حياة المدنيين تحت غطاء الصمت الدولي والعجز الأممي.