الخارجية الأمريكية: نراجع شحنات أسلحة أخرى إلى إسرائيل

قال ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن واشنطن تراجع شحنات أسلحة أخرى إلى إسرائيل بعد تعليقها شحنة مساعدات، وذلك مع استمرار قلق واشنطن إزاء هجوم إسرائيلي محتمل على رفح.

وذكر ميلر خلال إفادة صحفية أنه يتوقع أيضا إرسال وزارة الخارجية خلال الأيام المقبلة تقريرها إلى الكونجرس عما إذا كانت إسرائيل قد استخدمت أسلحة مقدمة من واشنطن بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني. وكان الموعد النهائي لتسليم التقرير هو اليوم، وفقا لوكالة رويترز.

بدوره، جدد البيت الأبيض، التأكيد على تفاؤله بشأن احتمال التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، للصحفيين إن "التقييم الأمريكي هو أن الفجوة بين الطرفين (إسرائيل وحركة حماس) يمكن سدها".