الخارجية الأمريكية: مراجعة تسليم مساعدات عسكرية إضافية لإسرائيل

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تقوم بمراجعة تسليم إسرائيل المزيد من المساعدات العسكرية المعلقة، بعد أن أوقفت مؤقتا شحنة ذخيرة لحليفتها الوثيقة.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في وقت سابق اليوم خلال شهادته أمام الكونجرس، إنه تم إيقاف "شحنة واحدة من الذخائر ذات الحمولة العالية"، في تأكيد لتقارير نشرتها وسائل إعلام أمريكية.

وبعد عدة ساعات، أثار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر الشكوك بشأن تسليم شحنات أخرى.

وقال ميللر للصحفيين: "أوقفنا شحنة واحدة من المساعدات في المدى القريب ونقوم بمراجعة شحنات أخرى، ومع ذلك، لم يتغير التزامنا طويل المدى بأمن إسرائيل".

ورفض ميللر التعليق على نوع المساعدات العسكرية، ومدة الإيقاف.

وأضاف: "ليس لدي إطار زمني لأفصح عنه لكم، لكننا أوضحنا دائما أن قراراتنا السياسية تعتمد على القرارات السياسية الإسرائيلية".

وقال ميللر إنه تم توجيه رسالة واضحة بأن الحكومة الأمريكية لا تؤيد هجوما عسكريا واسع النطاق على مدينة رفح الواقعة بجنوب مدينة غزة والتي تعتبر الملاذ الأخير الذي يلجأ إليه المدنيون من أنحاء القطاع فرارا من الهجمات الإسرائيلية.

وأشار ميللر إلى ان الجانب الإسرائيلي لم يقدم حتى الآن خطة جديرة بالثقة تضمن حماية السكان المدنيين في رفح وتوفر لهم الإمدادات الإنسانية.