مصدر رفيع المستوى: محادثات وقف إطلاق النار في غزة تجري وسط توافق ملحوظ في بعض النقاط الخلافية

نقلت قناة القاهرة الإخبارية، مساء الأربعاء، عن مصدر رفيع المستوى، تأكيده أن المحادثات بشأن المقترح المصري لوقف إطلاق النار في غزة تجري "وسط توافق ملحوظ مع بعض النقاط الخلافية".

وقال المصدر، إن المباحثات مازالت مستمرة بحضور الوفود القطرية والأمريكية وحركة حماس، موضحا أن مصر تكثف جهودها "للحفاظ على المسار التفاوضي".

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال إنه طلب من وفده المفاوض الإصرار على الشروط المطلوبة للإفراج عن المحتجزين، بينما قال وزير الدفاع يوآف جالانت إن بلاده مستعدة لتقديم تنازلات لاستعادة المحتجزين، لكنها ستكثف عملياتها إن لم يتم التوصل لاتفاق.

وأعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء أنه سيطر بالكامل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المصرية في عملية عسكرية بدأها الثلاثاء.