ألمانيا توقع مع إيطاليا والنمسا إعلان نوايا لاستيراد الهيدروجين الأخضر

وقعت ألمانيا إعلان نوايا مع النمسا وإيطاليا لضمان الإمداد المستقبلي بالهيدروجين الأخضر، خاصة للولايات الفيدرالية جنوبي ألمانيا.

ووفقا لإعلان وزارة الاقتصاد وحماية المناخ في برلين، اليوم الخميس، يهدف هذا الإعلان إلى إنشاء "ممر لاستيراد الهيدروجين" بين الدول الثلاث.

وأضافت الوزارة أن من المقرر أن يضمن هذا الممر استيراد الهيدروجين من شمال أفريقيا عبر جنوب إيطاليا، وأن يتم ربطه شبكيا بشكل أكبر مع "نقاط مهمة للطلب" على الهيدروجين في كل من إيطاليا والنمسا وألمانيا.

ومن المتوقع أن يلعب الهيدروجين الأخضر تحديدا، والذي يتم إنتاجه بشكل أساسي من الطاقات المتجددة من الرياح والشمس، دورا رئيسيا في نظام الطاقة مستقبلا.

وتفترض استراتيجية الحكومة الفيدرالية في ألمانيا بشأن الهيدروجين أنه ستكون هناك حاجة إلى استيراد ما يصل إلى 70% من الهيدروجين المطلوب في عام 2030.

وتعتزم الحكومة الفيدرالية تحديد التفاصيل في استراتيجية الاستيراد التي تم الإعلان عنها منذ فترة طويلة.

من جانبه، أوضح وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك أن الممر الجنوبي سيلعب دورا مهما، خاصة في تزويد ولايات جنوب ألمانيا بالهيدروجين الأخضر.

وقال الوزير الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشار الألماني أولاف شولتس إن " تطوير سوق أوروبية للهيدروجين عبر الحدود هو ضمان لتسريع التحول في مجال الطاقة، وضمان على وجه الخصوص لإزالة الكربون من القطاعات التي يصعب تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الصادرة منها".

وأشار إلى أن من المقرر إنشاء خمسة ممرات كبيرة لاستيراد الهيدروجين عبر خطوط أنابيب.

وتحث شركات صناعة الطاقة إلى سرعة بناء مرافق استيراد ونقل الهيدروجين حيث قالت الرابطة الاتحادية لشركات الطاقة والمياه في ورقة موقف نُشِرَتْ أمس الأربعاء: "يجب التعامل بأسرع ما يمكن وبتوقيت متزامن مع عملية التحويل والبناء الجديد لخطوط الأنابيب ومحطات الاستيراد، بالإضافة إلى عملية ربط هذه المنشآت بالبنى التحتية المناسبة".