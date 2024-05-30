البنك المركزي الإسرائيلي: لا ينبغي منح الجيش شيك على بياض بسبب الحرب

أيد محافظ بنك إسرائيل (المركزي) أمير يارون، اليوم الخميس، تشكيل لجنة لفحص ميزانية الدفاع الإسرائيلية، قائلا إن الحرب المستمرة لا تقتضي منح "شيك على بياض" للجيش.

ويحث يارون على اتخاذ مثل هذه الخطوة منذ يناير الماضي ، عندما وافق المشرعون على ميزانية معدلة لزمن الحرب أضافت عشرات المليارات من الشواكل لتمويل القتال في غزة وعلى الجبهة اللبنانية، والذي دخل الآن شهره الثامن، بحسب صحيفة"يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.

ودعا يارون دوما الحكومة إلى إجراء تعديلات مالية للحيلولة دون خروج عجز الميزانية عن السيطرة بسبب الارتفاع الكبير في تكاليف الدفاع والتكاليف الأخرى للحرب.

وقال يارون في مؤتمر بكلية دراسات الإدارة الأكاديمية "إن اقتصادا مزدهرا يتطلب الأمن، والأمن يتطلب اقتصادا مزدهرا. ولذلك، لا ينبغي للحرب أن تؤدي لمنح شيك على بياض بشأن نفقات الدفاع الدائمة، ويجب تحقيق توازنات مناسبة".