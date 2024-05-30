حزب جانتس يقدم مشروع قانون لحل الكنيست ولانتخابات مبكرة

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قدم حزب "الوحدة الوطنية" برئاسة الوزير بحكومة الحرب الإسرائيلية بيني جانتس، اليوم الخميس، مشروع قانون لحل الكنيست (البرلمان) وإجراء انتخابات مبكرة.

وقال الحزب، في بيان حصلت وكالة "الأناضول" للأنباء على نسخة منه: "قدمت رئيسة كتلة الوحدة الوطنية البرلمانية، عضو الكنيست بانينا تامنو شيتا، مشروع قانون لحل الكنيست الخامس والعشرين".

وأضاف: "يأتي ذلك استمرارًا للتحرك الذي يقوده رئيس الحزب الوزير بيني جانتس للوصول إلى انتخابات بتوافق واسع، حتى أكتوبر المقبل"، وذلك بعد عام من عملية طوفان الأقصى.

وأوضحت تامنو شيتا، أن "كارثة 7 أكتوبر تتطلب منا العودة ونيل ثقة الشعب لتشكيل حكومة وحدة واسعة ومستقرة يمكنها أن تقودنا بأمان في مواجهة التحديات الهائلة في الأمن والاقتصاد، وقبل كل شيء، في المجتمع الإسرائيلي"، بحسب المصدر ذاته.

ويلزم المصادقة على مشروع القانون بأغلبية بـ3 قراءات قبل أن يصبح قانونا، فيما لم يتقرر على الفور موعد طرحه للتصويت.

ولدى حكومة نتنياهو 64 مقعدا من مقاعد الكنيست الـ120 ما يمكنها إحباط مشروع القانون.

وسبق وأعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مرارا في الأشهر الماضية، رفضه إجراء انتخابات في ظل الحرب.

وأظهرت نتائج استطلاع رأي نشرتها وسائل إعلام عبرية في الأشهر الأخيرة، أنه في حال جرت انتخابات مبكرة، سيتقدم حزب جانتس على "الليكود" بقيادة نتنياهو.

كما أيد 70% من الإسرائيليين إجراء انتخابات مبكرة للكنيست، وفق نتائج استطلاع للرأي نشرته هيئة البث العبرية قبل أسبوع.