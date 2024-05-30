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إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم 3 سيارات بمنطقة الهرم

محمود عبد السلام
نشر في: الخميس 30 مايو 2024 - 5:23 م | آخر تحديث: الخميس 30 مايو 2024 - 5:24 م

أصيب 7 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسد، إثر حادث تصادم سيارتين ملاكي وسيارة ميكروباص أعلى الطريق السياحي في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين تصادم سيارتين ملاكي وسيارة ميكروباص، مما تسبب في إصابة 7 أشخاص، نقلوا إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، فيما قام رجال المرور برفع حطام الحادث من نهر الطريق، وإعادة حركة السير إلى طبيعتها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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