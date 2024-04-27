 دينا فؤاد: نور الشريف غير مجرى حياتي.. وأحلم بتقديم دور خرساء - بوابة الشروق
السبت 27 أبريل 2024 5:21 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

دينا فؤاد: نور الشريف غير مجرى حياتي.. وأحلم بتقديم دور خرساء

الفنانة دينا فؤاد
الفنانة دينا فؤاد
محمد شعبان
نشر في: السبت 27 أبريل 2024 - 4:28 ص | آخر تحديث: السبت 27 أبريل 2024 - 4:28 ص

أعربت الفنانة دينا فؤاد عن شغفها بتقديم أدوار متنوعة، مشيرة إلى أنها تسعى لتجسيد أدوار جديدة ‏ومختلفة عن الأدوار التي قدمتها سابقًا سواء كانت إرهابية أو فتاة شعبية أو غيرها.‏

وقالت خلال لقائها لبرنامج «كل يوم» مع الإعلامي خالد أبو بكر، عبر شاشة «‏ON E‏» مساء ‏الجمعة: «الممثل لازم يلعب كل الأدوار، أنا نفسي مثلا أقدم دور الخرساء».‏

وأضافت أن الفضل في ظهورها ونجوميتها يعود إلى الفنان الراحل نور الشريف، الذي رشحها ‏للمشاركة في مسلسل «الدالي» عام 2007، والذي كان نقطة انطلاقة في مسيرتها الفنية‎.‎‏ ‏

وتابعت: «أقوله أنت سبب تغيير مجرى حياتي، حققت لي حلم عمري، شكرًا لأنك وثقت فيَ ‏ومنحتني الفرصة».

كما وجهت الشكر للفنان أحمد العوضي، الذي اعتبرته بمثابة «أخ» لها، ‏مشيرة إلى أنهما اكتشفا معًا في مسلسل «الدالي» مع الفنان نور الشريف‎.‎

وأكدت أن هدفها من العمل في مجال التمثيل ليس مجرد الظهور على الشاشة والبحث عن ‏الشهرة؛ بل تسعى إلى تقديم رسالة هادفة تلامس قلوب الناس.

وتابعت: «أنا مش عايزة أطلع في ‏التلفزيون علشان أمثل والناس تشاهدني في التلفزيون، إما أقدم حاجة تعلم مع الناس وتحبها، أو ‏أقعد في بيتنا مشتغلش».‏

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك