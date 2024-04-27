أعربت الفنانة دينا فؤاد عن شغفها بتقديم أدوار متنوعة، مشيرة إلى أنها تسعى لتجسيد أدوار جديدة ومختلفة عن الأدوار التي قدمتها سابقًا سواء كانت إرهابية أو فتاة شعبية أو غيرها.
وقالت خلال لقائها لبرنامج «كل يوم» مع الإعلامي خالد أبو بكر، عبر شاشة «ON E» مساء الجمعة: «الممثل لازم يلعب كل الأدوار، أنا نفسي مثلا أقدم دور الخرساء».
وأضافت أن الفضل في ظهورها ونجوميتها يعود إلى الفنان الراحل نور الشريف، الذي رشحها للمشاركة في مسلسل «الدالي» عام 2007، والذي كان نقطة انطلاقة في مسيرتها الفنية.
وتابعت: «أقوله أنت سبب تغيير مجرى حياتي، حققت لي حلم عمري، شكرًا لأنك وثقت فيَ ومنحتني الفرصة».
كما وجهت الشكر للفنان أحمد العوضي، الذي اعتبرته بمثابة «أخ» لها، مشيرة إلى أنهما اكتشفا معًا في مسلسل «الدالي» مع الفنان نور الشريف.
وأكدت أن هدفها من العمل في مجال التمثيل ليس مجرد الظهور على الشاشة والبحث عن الشهرة؛ بل تسعى إلى تقديم رسالة هادفة تلامس قلوب الناس.
وتابعت: «أنا مش عايزة أطلع في التلفزيون علشان أمثل والناس تشاهدني في التلفزيون، إما أقدم حاجة تعلم مع الناس وتحبها، أو أقعد في بيتنا مشتغلش».