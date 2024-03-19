يونيفيل: مستعدون لدعم التوصّل إلى حلّ سلمي للأزمة في جنوب لبنان

أعرب رئيس بعثة قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في لبنان "يونيفيل" وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو، اليوم الثلاثاء، عن استعدادهم لدعم التوصّل إلى حلّ سلمي للأزمة التي تتطور بسرعة في جنوب لبنان.

وقالت "يونيفيل"، في بيان صحفي اليوم بمناسبة الذكرى الـ46 لتأسيسها، إن قيادتها تجدد الدعوات لـ"جميع الأطراف الفاعلة لإلقاء أسلحتهم، وإعادة الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي 1701، والعمل نحو حلّ سياسي ودبلوماسي".

ونقل البيان عن لاثار والقول: "لقد واجه القرار 1701 تحدّيات بسبب الأحداث الجارية، لكنه يظلّ ذا أهمية وضرورة كما كان دائماً، إننا ندعو جميع الأطراف إلى الالتزام بتنفيذ القرار بالكامل".

وأضاف: "إن جنودنا من حفظة السلام، الذين يزيد عددهم عن 10 آلاف جندي، يواصلون عملهم المهم في المراقبة وخفض التصعيد والارتباط، ونحن على استعداد لدعم التوصّل إلى حلّ سلمي للأزمة الحالية".

وأكد لاثارو مواصلة العمل نحو وقف التصعيد على المدى القصير، والسلام على المدى الطويل، مشيرا إلى أنه رغم من التبادل اليومي المتواصل لإطلاق النار حافظ أكثر من 10 آلاف جندي حفظ سلام من 49 دولة، على مسارهم في مراقبة الوضع الذي يتطور بسرعة في جنوب لبنان، وحافظوا على وتيرة عملياتية عالية وعلى الحضور المرئي، وواصلوا مساعدة المجتمعات المحلية.