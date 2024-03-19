صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست (البرلمان) اليوم الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي سيدخل رفح في عملية برية، وأنه أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن بذلك في مكالمتهم الهاتفية أمس الاثنين.

وقال نتنياهو: “هناك خلاف مع الأمريكيين حول ضرورة دخول رفح، لا يتعلق الأمر بالحاجة إلى القضاء على حماس، بل بالحاجة إلى دخول رفح. ولا نرى سبيلا للقضاء على حماس عسكريا دون تدمير هذه الكتائب المتبقية. نحن مصممون على القيام بذلك"، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل.

وأضاف نتنياهو: "لقد أوضحت للرئيس في حديثنا، بأوضح الطرق، أننا مصممون على استكمال القضاء على هذه الكتائب الموجودة في رفح، ولا توجد طريقة للقيام بذلك إلا من خلال عملية برية".

وتابع نتنياهو أنه وبايدن اتفقا على آلية للأمريكيين لتبادل أفكارهم بشأن المساعدات الإنسانية وإجلاء المدنيين، وهو القلق الذي تشاركه إسرائيل.

واعترف نتنياهو أيضاً بأن إسرائيل تخوض صراعا دبلوماسيا إلى جانب الصراع العسكري، حيث تتزايد الضغوط عليها.

وذكر نتنياهو عقب محادثة هاتفية مع بايدن أمس الاثنين، أنه ناقش مع الرئيس الأمريكي التزام بلاده بتحقيق كل أهدافها للحرب، وهي القضاء على حركة حماس والإفراج عن كل رهائننا والتعهد بالا تعد غزة تشكل تهديدا لإسرائيل".

وأكد نتنياهو أن إسرائيل سوف توفر لسكان غزة "المساعدات الإنسانية الضرورية التي تساعد على تحقيق هذه الأهداف".