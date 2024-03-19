انقلاب سيارة نقل ثقيل بحارة خدمات على طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي

انقلبت سيارة نقل "ثقيل"، اليوم الثلاثاء، بجوار كوبري حوض الـ10 آلاف، على طريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي؛ ما تسبب في عرقلة المرور وارتباك حركة السير جزئيًا، وذلك دون حدوث إصابات أو خسائر بشرية.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة ثانٍ العامرية، يفيد ورود بلاغا لإدارة شرطة النجدة، حول وقوع حادث انقلاب سيارة نقل "ثقيل"، على طريق خدمات الصحراوي "اتجاه القاهرة".

وبانتقال الشرطة، رفقة سيارات الإسعاف، والحماية المدنية، ومسئولي حي ثانٍ العامرية إلى موقع البلاغ، تبين من المعاية والفحص انقلاب سيارة نقل "ثقيل" في طريق الخدمات، وذلك إثر فقدان قائدها السيطرة على عجلة القيادة أثناء السير.

ووفقًا لمصدر أمني، جرى العمل على إعادة تسيير الحركة المرورية، ورفع آثار الحادث بواسطة معدات حي ثانٍ العامرية، وتم تحرير محضر إداري بالواقعة؛ تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.

ووفقًا لمصدر أمني، جرى العمل على تسيير الحركة المرورية، ورفع آثار الحادث بواسطة معدات حي أول العامرية، وتم تحرير محضر إداري بالواقعة؛ تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.

يُذكر أن الإدارة العامة للمرور حددت 10 نصائح لتجنب حوادث الطرق السريعة منها: الصيانة الدورية للسيارات التي تكمن أهميتها في الحفاظ على أرواح سائقى المركبات، والتأكد من صلاحية الإطارات والفرامل، وعدم التسابق أو القيادة بسرعات جنونية على الطرق، والالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة، وتجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

بالإضافة إلى: تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق، والتزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق والمحاور السريعة، والانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران، وتوقع التغييرات المفاجئة في السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة في التعامل مع أي طارئ، وعدم تعاطي المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.