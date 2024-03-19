بنك اليابان المركزي يرفع أسعار الفائدة الرئيسية لأول مرة منذ 17 عاما

أعلن بنك اليابان المركزي اليوم الثلاثاء رفع نطاق أسعار الفائدة الرئيسية ليتراوح بين صفر في المئة و1ر0% وينهي سنوات من الفائدة السلبية في البلاد.

جاء ذلك في ختام اجتماعات لجنة السياسة النقدية في البنك التي استمرت يومين.

يذكر أن قرار زيادة سعر الفائدة اليابانية هو الأول من نوعه منذ 17 عاما، وهو ما يمثل تحولا كبيرا بعيدا عن سياسة التخفيف النقدي غير المسبوقة التي تبنتها اليابان خلال العقد الماضي لإنهاء الانكماش.

من ناحية أخرى شدد البنك المركزي في بيانه الصادر اليوم على ضرورة الانتباه لتحركات الاقتصاد والأسعار في اليابان.