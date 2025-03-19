متظاهرون إسرائيليون ينظمون احتجاجات في القدس ضد خطط إقالة رئيس جهاز الأمن العام

سار مئات من المتظاهرين على الطريق السريع المؤدي إلى القدس صباح اليوم الأربعاء؛ للانضمام إلى الحشود التي تجمعت بالقرب من الكنيست.

وتم التخطيط للاحتجاج في بادئ الأمر بعد أن أعلن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، أنه ينوي المضي قدما في إقالة رئيس جهاز الأمن العام(الشاباك) رونين بار وهي خطوة اعتبرها الكثيرون؛ تهديدا مباشرا للديمقراطية الإسرائيلية، حسب صحيفة "جيروزاليم بوست" اليوم الأربعاء.

ورفع المتظاهرون، لافتات كتب عليها: "الحكم بلا قيود خطر على إسرائيل" و"الديمقراطية في خطر".

ودعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد الإسرائيليين، إلى النزول إلى الشوارع للاحتجاج على "الحكومة غير الشرعية" لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مؤكدا أن الحل الوحيد هو وحدة شعب بأسره يتكاتف ويقول كفى.