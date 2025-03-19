أمريكا تعلن عن خطة مؤقتة لتمديد وقف إطلاق النار في غزة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، إن الفرصة لا تزال قائمة بشأن مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة، "لكنها تتلاشى بسرعة".

وأوضحت الخارجية الأمريكية، في بيان، أن "هناك خطة مؤقتة لا تزال على الطاولة من شأنها تمديد وقف إطلاق النار في غزة"، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وقال البيت الأبيض، الجمعة، إن الولايات المتحدة قدمت مقترحاً "يضيق الفجوات" لتمديد وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيراً إلى أن التمديد المقترح للهدنة سيكون حتى ما بعد شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي (منتصف أبريل).

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، بدء عملية "برية محددة ودقيقة" في منطقة وسط قطاع غزة وجنوبه، من أجل السيطرة على وسط محور "نتساريم" الفاصل بين شمال وجنوب القطاع.

واستأنفت إسرائيل حربها على غزة الثلاثاء، بعد توقف لأكثر من شهرين، بغارات واسعة أسفرت عن استشهاد ما يزيد على 400 فلسطيني غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة المئات بجروح مختلفة.