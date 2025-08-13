رئيس لبنان خلال لقائه لاريجاني: نرفض أي تدخل في شئوننا الداخلية

أعلن الرئيس اللبناني جوزاف عون، الأربعاء، أن بلاده ترفض أي تدخل في شئونها الداخلية، وترغب في تعاون مع إيران "ضمن حدود السيادة والصداقة".

كلام عون جاء خلال لقائه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، مع وفد ضم مسئولين ومستشارين وسفير طهران لدى بيروت، وفق بيان للرئاسة اللبنانية.

وقال عون إن "لبنان راغب في التعاون مع إيران ضمن حدود السيادة والصداقة القائمين على الاحترام المتبادل".

لكنه اعتبر أن "اللغة التي سمعها لبنان في الفترة الأخيرة من بعض المسئولين الإيرانيين غير مساعدة"، دون إيضاحات.

وأضاف أن "الصداقة التي نريد أن تجمع بين لبنان وإيران لا يجب أن تكون من خلال طائفة واحدة أو مكوّن لبناني واحد، بل مع جميع اللبنانيين".

وبهذا الحديث يشير عون إلى دعم طهران لـ"حزب الله" اللبناني الشيعي.

ومضى قائلا إن "لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه، مسيحيين كانوا أم مسلمين، والدولة اللبنانية مسئولة من خلال مؤسساتها الدستورية والأمنية عن حماية المكونات اللبنانية كافة".

وتابع: "نرفض أي تدخل في شئوننا الداخلية من أي جهة، ونريد أن تبقى الساحة اللبنانية آمنة ومستقرة لما فيه مصلحة جميع اللبنانيين من دون تمييز".