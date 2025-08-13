أرباح ڤاليو تقفز في النصف الأول 64% إلى 341 مليون جنيه بدعم زيادة التمويلات

أعلنت اليوم ڤاليو، شركة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن تحقيق نتائج مالية وتشغيلية استثنائية خلال النصف الأول من عام 2025، وذلك في أول إعلان عن نتائجها المالية منذ إدراج أسهمها في البورصة المصرية.

وبلغ إجمالي التمويلات الممنوحة خلال النصف الأول من عام 2025 نحو 8.9 مليار جنيه، وهي زيادة بنسبة سنوية 60%، فيما ارتفع إجمالي الإيرادات خلال الفترة نفسها إلى 2.6 مليار جنيه، بمعدل نمو سنوي 94%.

كما قفز صافي الربح إلى 341 مليون جنيه، وهو ما يمثل زيادة بواقع 64% مقابل الفترة نفسها من العام الماضي. وعلى صعيد العمليات، ارتفع إجمالي المبيعات إلى 10.6 مليار جنيه، بزيادة قدرها 80% مقارنةً بالنصف الأول من عام 2024، وذلك على خلفية النمو القياسي في حجم المعاملات بمعدل 133% لتصل إلى 3.6 مليون معاملة.

وارتفع إجمالي المبيعات منذ بدء نشاط الشركة إلى 46 مليار جنيه، مدفوعًا بتنفيذ 11.9 مليون معاملة.

وساهم هذا الأداء القوي في تعزيز الحصة السوقية لشركة ڤاليو التي بلغت 25%، وهو ما يعكس مكانتها الرائدة في قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية لتعزيز نمط الحياة المتطور في مصر.

وخلال الربع الثاني من عام 2025، واصلت شركة ڤاليو أداءها القوي، حيث ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة سنوية 96% ليصل إلى 1.52 مليار جنيه، وزاد صافي الربح بواقع 121% ليبلغ 217 مليون جنيه مقارنةً بالربع الثاني من عام 2024. علاوة على ذلك، بلغ إجمالي المبيعات 5.21 مليار جنيه خلال الفترة نفسها، على خلفية ارتفاع حجم المعاملات إلى 1.89 مليون معاملة، وهو ما يعكس نمو حجم الأنشطة التشغيلية بفضل الإقبال المتزايد من جانب العملاء على خدمات المنصة.

وفي هذا السياق، صرح وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو، أن الإعلان عن أول نتائج مالية كشركة مدرجة في البورصة يمثل خطوة محورية في مسيرة ڤاليو الناجحة، حيث تمكنت خلالها من التحول من شركة ناشئة، انفردت بتقديم أحدث الحلول المالية الرقمية في السوق، إلى شركة مُدرجة في البورصة تتمتع بقدرات تنافسية في تحقيق أرباح مستدامة، مؤكدًا على أن أداء الشركة خلال النصف الأول من عام 2025 يعتبر بمثابة شهادة على هذا التطور الملموس.

وأضاف حسونة أن هذه النتائج تعكس مرونة نموذج أعمال الشركة وكفاءة استراتيجية تطوير المنتجات، بدايًة من إطلاق البطاقات مسبقة الدفع، وصولًا إلى التوسع الكبير في خدمة تمويل السيارات «Shift».

وأشار حسونة إلى نجاح الشركة في توسيع قاعدة العملاء وزيادة الإقبال على باقة المنتجات والخدمات التي تقدمها المنصة، مع الحفاظ على جودة المحفظة التمويلية وتسريع وتيرة النمو.

وأوضح أيضًا حسونة أن صفقة استحواذ أمازون على حصة مباشرة في شركة ڤاليو، وإدراج أسهمها في البورصة المصرية، أتاحت لها آفاق استراتيجية جديدة، مكنتها من مواصلة التقدم، وتعزيز محفظتها التمويلية وتواجدها الإقليمي، حيث يمثل دخولها إلى السوق الأردني باكورة توسعاتها خارج مصر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويأتي الأداء التشغيلي القوي لشركة ڤاليو على خلفية تنويع باقة المنتجات والخدمات التي تقدمها والتزامها الصارم بتنفيذ المعاملات وفقًا لأعلى معايير الجودة. فعلى صعيد البطاقات مسبقة الدفع، التي تم إطلاقها منذ ما يزيد عن عام وشهدت إقبالًا كبيرًا، فقد ارتفع معدل استخدام البطاقات في المشتريات بنسبة سنوية لأكثر من ثلاثة أضعاف، وبلغ متوسط حجم الإنفاق اليومي 10.6 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2025.

كما ساهمت خدمة تمويل السيارات «Shift» إلى حد بعيد في نمو إجمالي المبيعات، مما يعكس الطلب المتزايد على حلول تمويل المنتجات عالية القيمة. وعلى صعيد آخر، واصلت الشركة تعزيز علاقتها بالعملاء، وحافظت على قاعدة عملاء نشطة تضم 831 ألف عميل، مع تسجيل زيادة ملحوظة في وتيرة تكرار المعاملات بنسبة سنوية 24%.

ومن ناحية أخرى، أضاف حسونة أن الشركة نجحت في بناء منصة رائدة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية على مستوى المنطقة، تهدف إلى تحقيق الشمول المالي عبر تقديم أفضل الحلول الرقمية المُصمَّمة خصيصًا لتلبية الاحتياجات دائمة التطور لملايين العملاء.

وأكد حسونة على أن النتائج المالية للشركة تعكس كفاءة نموذج أعمالها، ومرونة فريق العمل في تلبية متطلبات السوق، بالإضافة إلى ثقة وولاء جميع الأطراف ذات العلاقة، مشيرًا إلى التطلعات المستقبلية للشركة، حيث تركز على توسيع نطاق انتشارها الجغرافي، وتطوير باقة المنتجات والخدمات التي تقدمها، وتوفير قيمة مستدامة للمساهمين والمجتمعات المحيطة بأعمالها.

وعلى الصعيد الاستراتيجي، نجحت الشركة في تحقيق إنجازات مهمة خلال هذه الفترة. ففي شهر مارس، حصلت ڤاليو على رخصة التكنولوجيا المالية من الهيئة العامة للرقابة المالية، مما أتاح لها توفير المزيد من الحلول الجديدة والابتكارية، وتوفير عملية تسجيل رقمية بالكامل للعملاء. وفي يوليو، حصلت الشركة على الموافقة المبدئية من البنك المركزي الأردني لبدء مزاولة أنشطتها في السوق الأردني، وهي أولى خطواتها نحو التوسع على المستوى الإقليمي.

جدير بالذكر أن شركة ڤاليو تتمتع بمحفظة تمويلية قوية ومتنوعة، حيث يبلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية المتاحة للشركة 10 مليار جنيه، بالإضافة إلى سندات توريق بقيمة 16 مليار جنيه حتى الآن. إضافة إلى ذلك، حصل برنامج التوريق الرابع للشركة، البالغ قيمته 10 مليار جنيه والمضمون بمحفظة أوراق قبض تبلغ 13 مليار جنيه، على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية في يوليو، مما يعزز من مرونة محفظتها التمويلية بشكل كبير.