الحكومة الألمانية تسعى إلى تقديم شحنات أسلحة إضافية لأوكرانيا خلال العام الحالي

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أعلنت الحكومة الألمانية، أنها تسعى إلى تقديم شحنات أسلحة إضافية لأوكرانيا خلال العام الجاري.

وأوضح متحدث باسم وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس في برلين، أن هذه الشحنات تشمل نظام الدفاع الجوي "إيريس - تي" وصواريخ موجهة، ورادارات مراقبة، وطائرات مسيّرة ومركبات قتالية وأسلحة خفيفة.

وأكد أنه يجب النظر في دعم أوكرانيا خلال السنوات المقبلة أيضًا.

ووفقا لمصادر في البرلمان الألماني، ستقرر لجنة الموازنة هذا الأسبوع بشأن زيادة بمليارات اليوروهات في المساعدات الألمانية المخصصة لأوكرانيا.

وذكرت هذه المصادر، أن من المقرر أن يتم التصويت على ذلك بعد غد الجمعة.

ومن المنتظر أن يصوت المجلس الاتحادي (مجلس الولايات) بعد غد بالموافقة على حزمة التمويل الضخمة المخصصة للدفاع والبنية التحتية، بعد أن أقرها البرلمان الألماني بالفعل مساء أمس الثلاثاء.

وتتضمن هذه الحزمة تخفيف قيود آلية مكابح الديون لتمويل النفقات الدفاعية.

وتشمل هذه المساعدات من ناحية، 3 مليارات يورو إضافية لأوكرانيا لعام 2025.

ومع ذلك، وبسبب استرداد بعض الأموال، لا سيما من صندوق تابع للاتحاد الأوروبي، انخفض المبلغ المطلوب في لجنة الموازنة إلى حوالي 2.2 مليار يورو، وفقًا لوثيقة صادرة عن وزارة المالية حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وبالإضافة إلى ذلك، تشمل الخطة من ناحية أخرى التزامات مالية استثنائية للفترة بين 2026 و2029 تصل إلى 3ر8 مليار يورو.

ووفقًا لقوانين الموازنة الألمانية، يجب حصول أي إنفاق يتجاوز 100 مليون يورو سواء كان من النفقات الزائدة أو غير المجدولة، على موافقة لجنة الموازنة في البرلمان.

وكانت حزمة المساعدات المخصصة لأوكرانيا وكيفية تمويلها مادة لسجالات طويلة قبل الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في 23 فبراير الماضي.