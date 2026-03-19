مدرب المصري: حظوظنا قائمة ضد شباب بلوزداد

يرى التونسي نبيل الكوكي، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، أن فرص فريقه في التأهل إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية، لا تزال قائمة، وذلك قبل مواجهة شباب بلوزداد الجزائري.

وقال الكوكي خلال المؤتمر الصحفي: "قدمنا أداء قويًا خلال مباراة الذهاب والنتيجة لم تكن في صالحنا نظريًا".

وأضاف: "ركزنا خلال تدريباتنا الماضية على معالجة السلبيات والعمل على اقتناص الفرص أمام المرمى."

وأضاف: "ندرك مدى قوة فريق شباب بلوزداد خاصة على أرضه ووسط جماهيره".

وتابع: "التركيز في المباراة هو ما سيصنع الفارق، قادرون على التسجيل خارج ملعبنا والتأهل لدور الثمانية لم يحسم بعد لأي من الفريقين".

وشدد: "الحضور الجماهيري سيعطينا القوة والدافع ولاعبي المصري لديهم من الخبرات ما يمكنهم من التعامل مع هذا الأمر".

وأتم: "الضغوط ستكون على كلا الفريقين خلال المباراة، لدينا طموح مشروع في التأهل وإحراز اللقب في النهاية".