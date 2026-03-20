سلاح الجو الإسرائيلي: استهدفنا 130 بنية تحتية ومنصات صواريخ باليستية في إيران خلال 24 ساعة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن تنفيذ عشرات الضربات الجوية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في جميع أنحاء إيران.

وقال سلاح الجو الإسرائيلي عبر «X» قبل قليل: «يواصل سلاح الجو ضرب منظومة الصواريخ الباليستية وأنظمة الدفاع التابعة للنظام الإيراني في جميع أنحاء إيران، وفي الساعات الأربع والعشرين الماضية، شنت القوات الجوية، بتوجيهات استخباراتية دقيقة، هجمات على أكثر من 130 بنية تحتية تابعة للنظام الإيراني كجزء من عشرات الطلعات الجوية في غرب ووسط إيران».

وأضاف أن الأهداف التي جرى استهدافها شملت منصات إطلاق الصواريخ الباليستية، والطائرات بدون طيار، بالإضافة إلى أنظمة الدفاع الجوي.

وأشار إلى مواصلة سلاح الجو الهجوم «بلا هوادة» في غرب ووسط إيران، بهدف تقليل نطاق إطلاق النار باتجاه أراضي دولة إسرائيل قدر الإمكان وتوسيع التفوق الجوي في الأجواء الإيرانية.