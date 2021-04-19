جنوب سيناء تعلن فتح شاليهات ممشى أهل مصر بمدينة الطور أمام الزوار

أعلنت محافظة جنوب سيناء، اليوم الاثنين، عن افتتاح شاليهات ممشى أهل مصر بمدينة الطور أمام الزوار ومواطني المدينة بأسعار رمزية.

وقال اللواء خالد فودة محافظة جنوب سيناء، إنه سيجري فتح الشاليهات السياحية التي جرى إنشائها على شواطئ مدينة الطور، وهي تعد شاليهات لليوم الواحد، لتكون متنفسًا للمواطنين، وأماكن للتنزه والترفيه لزائري المدينة خلال عطلة اليوم الواحد واليومين، مقابل 55 جنيهًا فقط.

وأكد محافظ جنوب سيناء، في تصريح له اليوم، أنه جرى تزويد شاليهات ممشى "أهل مصر"، بكافة الامكانيات اللازمة لاستقبال المواطنين على مدار يوم واحد فقط للاستمتاع بشواطئ طور سيناء.

وأوضح المحافظ، أنه جرى إنشاء 16 شاليه بينهم 10 شاليهات بممشى "أهل مصر"، و 6 شاليهات على الشاطئ العام، لخدمة مواطني المدينة وزوارها خلال تواجدهم على الشواطئ.

وأضاف أن هذه الشاليهات تابعة لإدارة فندق دار العاملين، ويجري الحجز من خلال مسؤول الشاليهات أو من خلال إدارة فندق دار العاملين.

جدير بالذكر أنه جرى إقامة ممشى سياحي عالمي "أهل مصر" في مدينة الطور، بطول 2 كيلو، وبتكلفة 10 ملايين جنيه، وتطوير طريق الكورنيش بطول 4 كيلو متر كمرحلة أولى، بتكلفة تصل إلى 40 مليون جنيه، ويتضمن 9 جداريات، كل جدارية توضح المناطق والمزارات السياحية بكل مدينة من مدن المحافظة، بهدف تثقيف وتنمية وعي المواطنين بمدن المحافظة، وتنشيط للسياحة بهم، إضافة إلى تطوير ميدان أفريقيا بالمشاركة المجتمعية، بتكلفة 1.2 مليون جنيه.

وأوضح أنه جرى إنشاء شارع خاص بالمشروعات متناهية الصغر للشباب "شارع 306" ليوفر نحو 120 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وجرى تصميمه بشكل سياحي حضاري للقضاء على ظاهرة الأكشاك العشوائية التي كانت تزاحم المواطنين أثناء السير على الكورنيش، وبلغت تكلفته 5 ملايين جنيه.

كما جرى تطوير الشاطئ العام بتكلفة 4 ملايين جنيه، ويتضمن 6 شاليهات، وبرجولة كبيرة، ومنطقة لألعاب الأطفال، و ملاعب شاطئية.