هبطت البورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، لتقترب خسائرها من 1%، إذ تراجع المؤشر الرئيسي إي جي إكس 30 بنسبة 0.9%، ووصل إلى مستوى 10627 نقطة.



وقال أحد بنوك الاستثمار: "تحرك المؤشر الرئيسي داخل نطاق عرضي ضيق مع تسجيل أحجام تداول منخفضة في الثلاث جلسات الماضية -منذ بداية الأسبوع- أعلى مستوى الدعم 10,600 نقطة. وأغلق جلسة الاثنين عند 10,724 نقطة، لا يزال المؤشر يتحرك أعلى مستوى 10,600 نقطة، ولكن أحجام التداول ما تزال ضعيفة".



وأضاف: "ستظهر أول إشارة إيجابية في حالة كسر مستوى المقاومة 10,940 نقطة بصورة مؤكدة مع تسجيل أحجام تداول مرتفعة، حيث بذلك قد يتمهد الطريق لمستوى 11,200 نقطة، أما كسر مستوى 10,600 نقطة لأسفل، قد يهبط بالمؤشر إلى مستوى 10,280 نقطة.. في ظل أداء السوق الضعيف، نُبقي على رؤيتنا الفنية المتحفظة، حيث ننصح بالاستفادة من موجات الصعود في تخفيف المراكز الشرائية حتى تعود قوى الشراء للمشهد بوتيرة منتظمة".