الجزائر: لم نسجل أي حالة وفاة لليوم السادس والعشرين على التوالي ورصدنا إصابتين جديدتين

أعلنت الجزائر تسجيل إصابتين جديدتين، خلال ٢٤ ساعة، فيما تماثلت حالة واحدة للشفاء، مع عدم تسجيل أي حالة وفاة لليوم السادس والعشرين على التوالي.

وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية، في بيان، أمس الإثنين، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابات وصل إلى ٢٦٥ ألفا و٧٤١ حالة، فيما بات العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء ١٧٨ ألفا و٣٣٦ شخصا.

وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات استقر عند ٦ آلاف و٨٧٤ حالة.

وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

وكانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب الكورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضي الجزائرية.