 أبو الغيط يبحث هاتفيا مع بوريل الأزمة بالسودان وبذل الجهود لتحقيق وقف إطلاق نار مستدام - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أبو الغيط يبحث هاتفيا مع بوريل الأزمة بالسودان وبذل الجهود لتحقيق وقف إطلاق نار مستدام

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 19 أبريل 2023 - 11:19 م | آخر تحديث: الأربعاء 19 أبريل 2023 - 11:19 م

 

بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، خلال اتصال هاتفي اليوم الأربعاء، مع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل الأزمة في السودان، واتفقا على أهمية بذل جهد مشترك للمطالبة بوقف إطلاق نار مستدام وفعال.

وقال أبو الغيط، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، "تحدثت اليوم هاتفياً مع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل، وتناولت معه الأزمة في ‎السودان وبخاصة الوضع الإنساني الخطير جراء الاشتباكات الجارية".

وأضاف أبو الغيط "اتفقنا على أهمية بذل جهد مشترك للمطالبة بوقف إطلاق نار مستدام وفعال لضمان فتح مسارات آمنة للمدنيين".


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