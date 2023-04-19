المحكمة العليا في ميانمار توافق على الاستماع إلى استئناف سوتشي ضد إدانتها

وافقت المحكمة العليا في ميانمار على الاستماع إلى طلبات استئناف، من قبل الزعيمة المخلوعة أون سان سوتشي والرئيس السابق وين مينت، ضد إدانتهما بالفساد واتهامات أخرى، مما يمهد الطريق أمام مراجعة أحكام سابقة.

واستأنفت سوتشي (77 عاما) ضد سبعة اتهامات، متعلقة بشراء مروحية وتزوير الانتخابات وانتهاك قانون الأسرار الرسمية،الذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية، طبقا لمصادر على صلة مباشرة مع القضية، طلبت عدم الكشف عن اسمها، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم.

وأضافت المصادر أنه تم السماح بالتماس مماثل، من قبل وين مينت، لكن المحكمة لم تحدد بعد موعدا لبدء جلسة الاستماع إلى استئنافهما.

وتواجه سوتشي السجن لمدة 33 عاما، بعد إدانتها في سلسلة من المحاكمات المستمرة منذ 18 شهرا.

ونفت جميع الاتهامات ضدها. وحال تأييد إدانتها، ربما يتم تقليص العقوبة ضد سوتشي، بواقع 13 عاما ومين مينت، بواقع عشرة أعوام.