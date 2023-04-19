عرضت فضائية «العربية» مقطع فيديو يرصد دوي انفجارات قوية، صباح اليوم الأربعاء، بالقرب من محيط القيادة العامة وسط العاصمة السودانية الخرطوم.

وعلى الرغم من الهدنة التي أعلن كل من الطرفين المتقاتلين في السودان الالتزام بها، فإنها لم تصمد مساء أمس سوى ساعات قليلة.

إذ سرعان ما تفجرت الاشتباكات مجدداً في العاصمة الخرطوم بين قوات الدعم السريع والجيش، فيما تقاذف الطرفان تحميل المسئولية.

وتواصلت صباح اليوم الأربعاء، المواجهات بين طرفي النزاع لليوم الخامس على التوالي، فيما دوت انفجارات عنيفة في محيط القيادة العامة وسط الخرطوم، وتصاعدت أعمدة الدخان، حسبما أفاد مراسل «العربية».

كما سمع تبادل كثيف لإطلاق النار بين الجيش والدعم السريع في محيط مبنى الإذاعة والتلفزيون ومطار العاصمة.

دوي انفجارات قوية بالقرب من محيط القيادة العامة وسط #الخرطوم و الجيش السوداني والدعم السريع يتبادلان الاتهامات بخرق الهدنة

#العربية#السودان pic.twitter.com/b1y2wgnQMA — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) April 19, 2023

وتدور منذ يوم السبت الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم والولاية الشمالية، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري في الخرطوم ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.

وكان الطرفان قد وافقا على وقف لإطلاق النار لمدة 24 ساعة، بعد 4 أيام من قتال عنيف في العاصمة ومدن أخرى، وذلك عقب اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بالطرفين، حيث دعاهما إلى وقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة لفتح ممرات آمنة وخروج المدنيين المحاصرين.