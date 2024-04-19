لماذا تختار إسرائيل توجيه المسيرات إلى الهجوم على أصفهان؟

نقلت مجموعة من وسائل إعلام أمريكية، مساء الخميس، عن مسئول أميركي كبير قوله إنّ إسرائيل شنّت ضربة ضدّ إيران ردًّا على الهجوم الإيراني الذي استهدفها في نهاية الأسبوع الماضي.

وأفادت وسائل إعلام من بينها "آيه بي سي" و"سي بي إس" و"سي إن إن"، نقلا عن مسؤولين أميركيين، بوقوع الضربات في ساعة مبكرة الجمعة بتوقيت الشرق الأوسط، على مدينة أصفهان الإيرانية.

وتوعدت إسرائيل بـ"الرد" بعد شن إيران هجوما بمئات الصواريخ والمسيرات على الأراضي المحتلة، نهاية الأسبوع الماضي، اعتُرضت غالبيتها، وجاء الهجوم الإيراني عقب ضربة استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق ونُسبت لإسرائيل تسببت في مقتل اثنين من كبار القادة العسكريين في الحرس الثوري الإسلامي.

على الرغم من تأكيد مسؤول أميركي لشبكة "سي إن إن"، أن الموقع الذي استُهدف بضربة إسرائيلية داخل إيران ليس نوويا، إلا أن مصادر غير مُعلنة ذكرت لوكالة أنباء فارس الإيرانية إنه سمع دوي 3 انفجارات قرب قاعدة للجيش شمال غرب أصفهان، حيث أشار موقع إيران إنترناشونال الإخباري إلى سماع دوي عدة انفجارات في أصفهان في منطقة شاهين شهر بالقرب من مفاعل نطنز وسط إيران.

لماذا تختار إسرائيل أصفهان؟ كما هو مُعلن فإن مدينة أصفهان هي المقر الذي اختير لإجراء عمليات التخصيب النووي، لذلك هي أحد مراكز الأهمية لأي طرف يريد تحقيق هزيمة ضخمة لإيران، ففي أبريل 2021، اتهمت إيران إسرائيل بتدبير انفجار في منشأة تخصيب اليورانيوم الرئيسية في مدينة نطنز، بأصفهان، مما أدى إلى أضرار جسيمة لأجهزة الطرد المركزي لديها، وهذا هو الحادث الثاني خلال عام والذي يتضمن انفجارًا غامضًا في الموقع، ولم تؤكد إسرائيل أو تنف تورطها في أي من الهجومين.

تقع في مدينة أصفهان، وسط إيران، محطة نطنز النووية هي منشأة نووية إيرانية لتخصيب اليورانيوم، في 2020 أصبحت واحدة من البنى التحتية النووية السبعة التي تشرف عليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية أما على مستوى المدينة نفسها، والتي تقع في المنتصف، فقد قال عنها ياقوت الحموي" مدينة جميلة ومشهورة، فهي من أعيان القرى" وقال كي ليستنج "كانت أصفهان منذ أقدم الأزمنة موضعا جليل القدر والاحترام"، ولما من فتحها أهمية ادعى افتحها كل من البصريين والكوفيين تقع مدينة أصفهان في وسط هضبة إيران، والتي تبعد عن العاصمة طهران حوالي 700 كم، باتجاه الجنوب، وهي من كبريات مدن إيران وبوابة التاريخ، وهناك مثل فارسي يقول "أصفهان نصف جيهان" أي نصف الدنيا أصفهان مدينة تاريخية عريقة وكانت ومازالت من أعظم المدني وأشهرها، فهي قديمة العهد، وفقا لكتاب موسوعة المدن الإسلامية.

ووفقا لنفس الموسوعة تعتبر أصفهان من أعظم المدن التجارية والصناعية في إيران، ويوجد بها أجمل القصور والمساجد التراثية وفيها بعد مآذن تعود إلى ما قبل 500 عام"، وهي الحاوية لآثار الدولة الصفوية التي حكمت إيران منذ مطلع القرن السادس عشر حتى الثلث الأول من القرن الثامن عشر.