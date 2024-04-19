انفجار يهز مدينتي أصفهان ونطنز وسط إيران قرب منشآت مهمة للبرنامج النووي

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أعلنت وكالة ريا نوفوستي الروسية، عن انفجارات في الدقائق القليلة الماضية، بالقرب من مدينتي أصفهان ونطنز في وسط إيران، وكلاهما يحتوي على منشآت مهمة للبرنامج النووي الإيراني.

وأفادت شبكة ABC الأميركية عن ضرب صواريخ إسرائيلية موقعا في إيران.

كما أفادت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية عن وقوع انفجارات متزامنة في كل من إيران وسوريا والعراق.

وأشارت صحيفة إيران إنترناشونال عن سماع عدة انفجارات في أصفهان في منطقة شاهين شهر بالقرب من مفاعل نطنز وسط إيران.

وأفادت التقارير الإعلاماية بسماع سكان منطقة زردنجان في أصفهان أصوات عدة انفجارات في الساعة 4:30 صباحًا، بالقرب من المنشأة النووية، حيث حاولت الدفاعات الجوية الإيرانية التصدي للهجوم.

وقالت وسائل إعلام سورية إن هناك أنباء أولية عن دوي انفجارات جنوب محافظة السويداء جنوب سوريا إثر غارات إسرائيلية.

وأكد موقع السويداء 24 الإخباري أن المعلومات الأولية تشير إلى أن مقاتلات حربية نفذت غارات جوية على مواقع عسكرية بين محافظتي درعا والسويداء.

كما أفادت وسائل إعلام عراقية بتحليق مكثف للطائرات الحربية في أربيل والموصل.