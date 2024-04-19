اللغة العربية وتحديات العصر موضوع المؤتمر الدولي لمجمع اللغة العربية

يفتتح مجمع اللغة العربية بالقاهرة (مجمع الخالدين) مؤتمره الدولي السنوي في دورته التسعين تحت عنوان "اللغة العربية وتحديات العصر: تصورات، واقتراحات، وحلول".

وستبدأ وقائع الجلسة الافتتاحية في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الإثنين 22 من أبريل المقبل بمقر المجمع بالزمالك؛ بكلمة من الدكتور عبد الوهاب عبد الحافظ رئيس المجمع، ثم كلمة الأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ثم كلمة السادة أعضاء مؤتمر المجمع من غير المصريين يلقيها الأستاذ الدكتور الخليل النحوي رئيس مجلس اللسان العربي بموريتانيا، ثم كلمة بعنوان "بين مؤتمرين" للأستاذ الدكتور عبد الحميد مدكور الأمين العام للمجمع.

* رؤساء المجامع العربية في حضن مجمع القاهرة

بالإضافة للحضور الفعلي سيتاح انعقاد المؤتمر الدولي للمجمع هذا العام عبر تقنية الـ (زووم) للمشاركين من خارج مصر، من رؤساء مجامع اللغة العربية والهيئات العليا للغة العربية في العالم العربي، وهم: الدكتور محمود أحمد السيد رئيس مجمع اللغة العربية السوري، والدكتور محمد حسين آل ياسين رئيس المجمع العلمي العراقي، والدكتور محمد عدنان البخيت رئيس مجمع اللغة العربية الأردني، والدكتور عبد الجليل الحجمري أمين السر الدائم للأكاديمية الملكية المغربية، والدكتور حسن أحمد السلوادي رئيس مجمع اللغة العربية الفلسطيني والدكتور الشريف مريبعي رئيس مجمع اللغة العربية الجزائري، والدكتور بكري محمد الحاج رئيس مجمع اللغة العربية السوداني، والدكتور عبدالحميد عبدالله الهرّامة رئيس مجمع اللغة العربية الليبي.

كما سيحضر عبدالله الوشمي الأمين العام لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، والدكتور محمد صافي المستغانمي الأمين العام لمجمع اللغة العربية بالشارقة-الإمارات، وأ.د.الخليل النحوي رئيس مجلس اللسان العربي بموريتانيا، وأ.د.محمود بن رمضان رئيس المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة-تونس"، وأ.د.عبد الفتاح الحجمري مدير مكتب تنسيق التعريب بالرباط-المغرب، وأ.د.عيسى صالح الحمادي مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج، وأ.د.صالح بلعيد رئيس المجلس الأعلى للغة العربية بالجزائر.

ويشارك مناقشات المؤتمر وفعالياته أعضاء مؤتمر المجمع وأعضاؤه المراسلون، وهم السادة: أ.أحمد بن سعود السيابي من عُمان، وأ.د.أحمد الضبيب من السعودية، وأ.د.أحمد شحلان من المغرب، وأ.د.إسماعيل روينة من الجزائر، وأ.د.أكمل الدين إحسان أوغلو من تركيا، وأ.د.بكر إسماعيل من كوسوفا، وأ.د.حسن بشير صديق من السودان، وأ.د.سيد رحمن سليمانوف من طاجيكستان، وأ.د.صادق عبدالله أبو سليمان من فلسطين، وأ.د.عائض الردادي من السعودية، وأ.د.عبدالعزيز بن تركي السبيعي من قطر، وأ.د.عبد الله بن عبد الرحيم عسيلان من السعودية، و أ.د.عبدالله يوسف الغنيم من الكويت، وأ.د.عقيل المرعي من إيطاليا، وأ.د.علي أحمد بابكر من السودان، وأ.د.عمار طالبي من الجزائر، وأ.د.محمد عبدالحليم (إنجلترا)، وأ.د.محمد بن عبدالرحمن الرُّبَيِّع من السعودية، وأ.د.محمد عبدالرحيم كافود (قطر)، وأ.د.محمد بن مصطفى الحاج من ليبيا، وأ.د.نصر عباس من كندا، وأ.د.نيقولا دوبريشان من رومانيا، وأ.د.وليد محمود خالص من العراق، وأ.د.يوسف خلف العيساوي من العراق.

ويناقش المؤتمر في جلساته المغلقة عددًا من المصطلحات اللغوية والعلمية المقدَّمة من لجان: علوم الأحياء والزراعة، والتربية وعلم النفس، وعلوم البيئة، واللهجات والبحوث اللغـوية، والفيزياء، والألفاظ والأساليب، والجيولوجيا، والحاسبات، والمعجم الكبير (مواد من حرفي الطاء والظاء)، والتاريخ والآثار، والفلسفة الإسلامية، والأنثروبولوجيا، ومعجم لغة الشعر العربي، والرياضيات، والإعلام، والهندسة، والجغرافيا، وأصول اللغة، والنفط.