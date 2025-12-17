المستشار الألماني يدعو بشدة لاستخدام الأصول الروسية في أوروبا لدعم أوكرانيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قبيل قمة الاتحاد الأوروبي المرتقبة بترقب كبير، دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس، بشدّة إلى استخدام الأصول الروسية المجمدة داخل الاتحاد الأوروبي لدعم أوكرانيا.

وخلال إلقائه بيان الحكومة أمام البرلمان الألماني، قال ميرتس، اليوم الأربعاء، إن المهم هو إرسال "إشارة واضحة إلى روسيا" مفادها بأن استمرار "الحرب العدوانية" لا جدوى منه.

ورأى رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني، أن هذه الأصول يمكن أن تضمن الدعم العسكري لأوكرانيا لمدة عامين إضافيين.

ويعتزم قادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي غدا الخميس اتخاذ قرار بشأن استخدام نحو 185 مليار يورو من أموال البنك المركزي الروسي المجمدة في بلجيكا.

وتصدّر ميرتس صفوف المؤيدين لهذه الخطوة، رغم وجود مخاوف قانونية وسياسية كبيرة، خصوصًا في بلجيكا.

وشدّد ميرتس، على أن القرار يمثل خطوة "ذات أبعاد كبيرة"، وقال إن "هذه المسألة تمس صلب الأمن والسيادة الأوروبيين، لا أكثر ولا أقل".

وأوضح أن الهدف ليس إطالة الحرب، بل إنهاؤها بأسرع وقت ممكن، معربا عن اعتقاده بأن المقترح المقدم من المفوضية الأوروبية بهذا الخصوص يتوافق تمامًا مع القانون الدولي والالتزامات الدولية.

وحذرت روسيا، مرارا من المساس بأصولها المجمدة في الاتحاد الأوروبي.