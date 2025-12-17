حاكمة نيويورك: توصلت إلى اتفاق لإقرار قانون يجيز الانتحار بمساعدة طبية

قالت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوكول، اليوم الأربعاء، إنها توصلت إلى اتفاق مع قادة الهيئة التشريعية في الولاية للموافقة على مشروع قانون يمنح الأشخاص المصابين بأمراض عضال القدرة القانونية على إنهاء حياتهم باستخدام دواء موصوف.

وفي مقال رأي في صحيفة ألباني تايمز يونيون، قالت هوكول، إنها تدعم المقترح لكنها توصلت إلى اتفاق مع المشرعين لإضافة "ضمانات" إلى التشريع قبل أن توقعه ليصبح قانونًا.

وقالت هوكول، وهي كاثوليكية، إنها اتخذت القرار بعد الاستماع إلى سكان نيويورك الذين يعيشون في "غمار الألم والمعاناة"، وكذلك إلى أبنائهم، مع الأخذ في الاعتبار أيضًا معارضة "أشخاص من ديانات عديدة يعتقدون أن تقصير الحياة عمدًا ينتهك قدسية الحياة".

وكتبت: "لقد تعلمت أن الله رحيم ومتعاطف، وكذلك يجب أن نكون.. وهذا يشمل السماح بخيار رحيم لأولئك الذين يواجهون ما لا يمكن تصوره ويبحثون عن الراحة في أشهرهم الأخيرة في هذه الحياة.

وقال المدافعون عن القرار، إن اثنتي عشرة ولاية أخرى ومقاطعة كولومبيا تسمح بالانتحار بمساعدة طبية.

ووقع حاكم ولاية إلينوي جيه بي بريتزكر، يوم الجمعة، تشريعًا سيسمح للمصابين بأمراض عضال في تلك الولاية باختيار إنهاء حياتهم.