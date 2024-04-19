 متحدث الحكومة: مشكلة توفر السكر انتهت.. والتعافي من أزمة السيولة الدولارية خلال 2024 ‏ - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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متحدث الحكومة: مشكلة توفر السكر انتهت.. والتعافي من أزمة السيولة الدولارية خلال 2024 ‏

محمد شعبان
نشر في: الجمعة 19 أبريل 2024 - 1:15 ص | آخر تحديث: الجمعة 19 أبريل 2024 - 1:15 ص

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن مصر ستشهد خلال العام ‏الجاري تعافيا من الأزمة المرتبطة بالسيولة الدولارية، وذلك من خلال جذب الاستثمارات ‏المباشرة‎.


وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «كل يوم» مع الإعلامي خالد أبو بكر، المذاع عبر شاشة ‏‏«‏ON E‏» مساء الخميس، أن بوادر التعافي بدأت بالفعل من خلال توحيد سعر الصرف، متوقعا ‏أن تشهد الفترة المقبلة انخفاضا في معدلات التضخم، وذلك من خلال سيطرة الحكومة على أسعار ‏السلع الأساسية‎

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وأشار إلى أن الحكومة تأمل في أن يتراجع معدل التضخم بشكل كبير خلال العام المقبل؛ ليعود ‏إلى المعدلات الطبيعية‎

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وحول أسعار السلع الأساسية، كشف عن انخفاضها بنسبة 27% في المتوسط على مستوى السلع ‏مثل الزيت والأرز والمكرونة والفول والجبن الأبيض والحليب المعبأ والسكر، في حين انخفضت ‏أسعار السلع المختلفة بنسبة 22‏‎%‎‏.‏


وأوضح أن هذا الانخفاض يطال في الوقت الحالي أسعار السلاسل التجارية، بينما ستشهد محال ‏البقالة الصغيرة انخفاضا تدريجيا في الفترة المقبلة، لافتا أن معدل انخفاض السكر 22% والأرز ‏‏16%.‏


وأشار إلى أن مشكلة توفر السكر قد انتهت، وذلك من خلال الكميات التي تم ضخها في الأسواق، ‏قائلا:«السكر أصبح متوفرا في كافة المحال والسلاسل التجارية، ومشكلة توفره انتهت». ‏

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