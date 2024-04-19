أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن مصر ستشهد خلال العام الجاري تعافيا من الأزمة المرتبطة بالسيولة الدولارية، وذلك من خلال جذب الاستثمارات المباشرة.
وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «كل يوم» مع الإعلامي خالد أبو بكر، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الخميس، أن بوادر التعافي بدأت بالفعل من خلال توحيد سعر الصرف، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة انخفاضا في معدلات التضخم، وذلك من خلال سيطرة الحكومة على أسعار السلع الأساسية
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وأشار إلى أن الحكومة تأمل في أن يتراجع معدل التضخم بشكل كبير خلال العام المقبل؛ ليعود إلى المعدلات الطبيعية
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وحول أسعار السلع الأساسية، كشف عن انخفاضها بنسبة 27% في المتوسط على مستوى السلع مثل الزيت والأرز والمكرونة والفول والجبن الأبيض والحليب المعبأ والسكر، في حين انخفضت أسعار السلع المختلفة بنسبة 22%.
وأوضح أن هذا الانخفاض يطال في الوقت الحالي أسعار السلاسل التجارية، بينما ستشهد محال البقالة الصغيرة انخفاضا تدريجيا في الفترة المقبلة، لافتا أن معدل انخفاض السكر 22% والأرز 16%.
وأشار إلى أن مشكلة توفر السكر قد انتهت، وذلك من خلال الكميات التي تم ضخها في الأسواق، قائلا:«السكر أصبح متوفرا في كافة المحال والسلاسل التجارية، ومشكلة توفره انتهت».