زيلينسكي يزور مناطق خط المواجهة في شرق أوكرانيا

زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، مركز قيادة بالقرب من بلدة تشاسيف يار المحاصرة خلال رحلة إلى منطقة دونيتسك الواقعة على خط المواجهة في شرق أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في منشور له على تطبيق تليجرام اليوم الجمعة، إنه تم إطلاعه على الوضع في الموقع، ثم قام بمنح ميداليات للجنود.

وتعد بلدة تشاسيف يار الصغيرة الهدف التالي للجيش الروسي. وتمتد الجبهة على بعد بضعة كيلومترات من وسط المدينة. وتشاسيف يار ليست بعيدة عن باخموت، التي استولى عليها الروس قبل عام تقريبا بعد قتال عنيف.

وكان زيلينسكي قد زار الجرحى في وقت سابق في مستشفى في مدينة سلوفيانسك وتفقد توسيع مواقع دفاعية جديدة، وزار زيلينسكي خطوط الدفاع عدة مرات في الأسابيع الأخيرة.

كما سافر زيلينسكي إلى دنيبرو، حيث استفسر عن الوضع الأمني والتدابير الوقائية للبنية التحتية الحيوية للمدينة.

وكتب على تطبيق تليجرام: "من المهم جدا أن يحصل الجميع على المساعدة التي يحتاجونها الآن، ونحن نعمل مع شركائنا على توفير أنظمة دفاع جوي إضافية لأوكرانيا".

يشار إلى أن دنيبرو كانت مؤخرا هدفا لعدة هجمات جوية وصاروخية روسية.