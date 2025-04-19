البنتاجون يعلن عزمه على سحب نحو 1000 جندي من سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، الجمعة، أنها تعتزم خفض عدد الجنود الأمريكيين المنتشرين في سوريا إلى أقل من ألف جندي تقريبا في الأشهر المقبلة.

وتحتفظ واشنطن بقوات في سوريا منذ سنوات كجزء من الجهود الدولية لمحاربة تنظيم داعش الذي استولى على مساحات شاسعة من الأراضي هناك وفي العراق المجاور قبل أكثر من عقد قبل أن يمنى بهزائم في البلدين.

وقال المتحدث باسم البنتاجون شون بارنيل، في بيان، إن وزير الدفاع أعطى توجيهات بإدماج القوات الأميركية في سوريا عبر اختيار مواقع محددة، دون تحديد المواقع التي سيجري فيها ذلك، وفق وكالة فرانس برس.

وأضاف أن هذه العملية المدروسة والمشروطة من شأنها خفض عديد القوات الأميركية في سوريا إلى أقل من ألف جندي أميركي خلال الأشهر المقبلة.

وتابع: «مع حدوث هذا الادماج، بما يتفق مع التزام الرئيس ترامب بالسلام من خلال القوة، ستظل القيادة المركزية الأمريكية مستعدة لمواصلة الضربات ضد بقايا التنظيم في سوريا»، في إشارة إلى القيادة العسكرية بتنظيم داعش المسئولة عن المنطقة.

وقد دفع الهجوم الذي شنه التنظيم في عام 2014 الولايات المتحدة إلى شن حملة جوية لدعم قوات برية محلية، بينها قوات حكومية عراقية بقيادة العمليات الخاصة وقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد.

ونشرت واشنطن أيضا، آلافا من الجنود الأمريكيين لتقديم المشورة والمساعدة للقوات المحلية، حيث خاضت القوات الأمريكية في بعض الحالات معارك مباشرة ضد المتطرفين.