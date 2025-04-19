المحكمة العليا الأمريكية توقف خطة ترامب لترحيل مهاجرين فنزويليين

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الرئيس الأمريكي كان أمر بتفعيل "قانون الأجانب الأعداء" الذي يستخدم في أوقات الحرب لتسريع ترحيل مهاجرين



أوقفت المحكمة العليا الأمريكية، بشكل مؤقت خطة إدارة الرئيس دونالد ترامب لترحيل مهاجرين فنزويليين بموجب "قانون الأجانب الأعداء".

وذكرت صحيفة واشنطن بوست، السبت، أن الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية تقدم بطلب إلى المحكمة العليا لوقف محاولة إدارة ترامب ترحيل ما لا يقل عن 30 مهاجرا فنزويليا.

وأضافت أن 7 قضاة من أصل 9 صوتوا لصالح قرار وقف ترحيل المهاجرين الفنزويليين الذين خططت إدارة ترامب لترحيلهم.

ورحب الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في بيان بقرار المحكمة.

تجدر الإشارة إلى أن الإدارة الأميركية أدرجت على قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية"، عصابتي "إم إس-13" المتمركزة في السلفادور و"ترين دي أراغوا" المتمركزة في فنزويلا، واللتين تعتبران من بين أخطر المنظمات الإجرامية في أميركا اللاتينية.

وأعاد الرئيس ترامب تفعيل قانون الأجانب الأعداء، الذي كان يستخدم في السابق فقط في أوقات الحرب، لتسريع ترحيل المهاجرين الذين لديهم صلات مزعومة بـ "منظمات إرهابية أجنبية" كجزء من مكافحة الهجرة غير النظامية.

ونقلت إدارة ترامب مجموعة موقوفين إلى سجون في السلفادور بدعوى أنهم أعضاء في عصابتي "إم إس-13" و"ترين دي أراغوا".