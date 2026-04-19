المستشار الألماني يستقبل الرئيس البرازيلي في هانوفر بمراسم عسكرية

استقبل المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا بمراسم عسكرية في قصر هيرنهاوزن بمدينة هانوفر اليوم الأحد، وذلك في مستهل زيارته لألمانيا التي تستغرق يومين.

وسيجري ميرتس ولولا محادثات ثنائية في البداية، وذلك قبل أن يتوجها في وقت لاحق من مساء اليوم لافتتاح معرض هانوفر الصناعي الدولي، حيث تُشارك البرازيل هذا العام كدولة شريك في النسخة الحالية لأكبر معرض صناعي في العالم.

وفي اليوم الثاني للزيارة، ستُعقد في القصر مشاورات حكومية ألمانية برازيلية موسعة تضم 15 وزيرا، وذلك بعد جولة مشتركة في أروقة معرض هانوفر. وتهدف هذه المشاورات التي يشارك فيها سبعة وزراء من البرازيل وثمانية وزراء من الجانب الألماني إلى توسيع العلاقات بين الجانبين في مجالات مثل التجارة والمواد الخام والتسليح والرقمنة والبحث العلمي وحماية المناخ.

وستتصدر القضايا الاقتصادية، وفي مقدمتها اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ودول "ميركوسور" اللاتينية، جدول أعمال المباحثات.

ومن المتوقع أيضا أن يتطرق الجانبان إلى ملف التحركات والسياسات التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منطقة الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية.