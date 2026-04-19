تقرير أمريكي يحذر من «مخاوف حقيقية» بشأن الرحلات الجوية حول العالم في ظل الحرب الأمريكية الإيرانية

قال تقرير لوكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية اليوم إن تزايد الضغط على إمدادات النفط العالمية جراء الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران سيزيد من مخاوف المسافرين حول العالم من التكاليف المرتفعة للرحلات الجوية ومدى توافرها عند التخطيط لرحلاتهم في أواخر الربيع والصيف.

وأضافت الوكالة الأمريكية أنه في مؤشر على استمرار تداعيات الصراع على السفر، أعلنت الخطوط الجوية الكندية يوم الجمعة الماضية أنها تعتزم تعليق رحلاتها إلى مطار جون كينيدي الدولي في نيويورك من 1 يونيو حتى 25 أكتوبر المقبلين لخفض تكاليف الوقود، وقامت شركات طيران أخرى، أمريكية وأوروبية وأسيوية، بتقليص عدد رحلاتها ورفع أسعار التذاكر أو أعلنت أنها سترفعها إذا منعت الحرب النفط من المرور عبر مضيق هرمز".

وأشارت الوكالة الأمريكية إلى تحذير وكالة الطاقة الدولية من أن "الدول الأوروبية قد تعاني من نقص حاد في وقود الطائرات خلال أسابيع، مما سيجبر شركات الطيران الأوروبية والناقلات الجوية المتجهة إلى أوروبا على تقليص رحلاتها بشكل كبير".

ولفتت الوكالة إلى أنه "مع ارتفاع أسعار تذاكر الطيران والرسوم، لا يزال بإمكان المستهلكين اتخاذ خيارات تُحدد مقدار ما سيُخصص من ميزانيات سفرهم لتغطية تكاليف الوصول إلى وجهاتهم والعودة منها".