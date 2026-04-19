الجامعة الألمانية: شراكة أكاديمي تعزز ريادة طلاب الإدارة الاستراتيجية

أعلن قسم الإدارة والتنظيم بكلية تكنولوجيا الإدارة في الجامعة الألمانية بالقاهرة عن تعاون متميز مع شركة LOGIC Consulting، إحدى كبرى شركات الاستشارات الإدارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بخبرة تمتد لأكثر من 28 عامًا في صياغة الاستراتيجيات وبناء الأثر المؤسسي.

يأتي هذا التعاون لدعم المشروع السنوي لطلاب تخصص الإدارة الاستراتيجية خلال الفصل الدراسي الحالي والذي يعد أحد الركائز الأساسية في البرنامج الأكاديمي، حيث يقوم طلاب القسم سنوياً بتنفيذ مشروع إستشاري لشركة من اختيارهم، يتضمن تحليل البيئة الداخلية والخارجية، وصياغة البدائل الاستراتيجية، وصولًا إلى إعداد توصيات قابلة للتطبيق.

ويُختتم المشروع بعرض تقديمي موسع لمشروعاتهم بحضور نخبة من خبراء قطاع الأعمال، في يوم حافل بالنقاشات المهنية التي تسهم في توسيع آفاق الطلاب وتعزيز فرصهم الوظيفية.

ويتميز هذا العام بمشاركة فاعلة من شركة LOGIC Consulting، والتي أبدت من جانبها اهتمامًا بدعم الطلاب وتوجيههم على مدار الفصل الدراسي، وصولًا إلى المشاركة في لجنة التحكيم خلال العروض النهائية للمشاريع، في خطوة تعكس تكامل المعرفة الأكاديمية مع الخبرة العملية.

كما شمل التعاون تنظيم ورشة عمل متخصصة في بناء دراسات الجدوى وتوليف الاستراتيجيات المتوافقة مع تحليل الحالة ، قدمتها الأستاذة هبة الإنا ، شريك لشركة LOGIC Consulting،احدي شركات مجموعة LOGIC القابضة والتي تمتلك خبرة واسعة في تطوير الاستراتيجيات وتحويلها إلى خطط تنفيذية قابلة للتطبيق.

هذا التعاون يهدف إلى تزويد الطلاب بأدوات عملية ومنهجيات تطبيقية تعزز قدرتهم على إعداد دراسات جدوى احترافية، وصياغة استراتيجيات متكاملة تستند إلى تحليل دقيق للبيئة التنافسية ، كما يسهم في نقل خبرات عملية مباشرة إلى الطلاب، وتعزيز قدرتهم على مواءمة التحليل الأكاديمي مع متطلبات السوق الفعلية.

وأكدت الدكتور رغدة الإبراشي أستاذ الإدارة الاستراتيجية والدكتورة أميرة مجدي مدرس الإدارة الاستراتيجية بقسم الإدارة والتنظيم بكلية تكنولوجيا الإدارة، أن هذا التعاون يمثل قيمة مضافة حقيقية في تجربة الطلاب التعليمية، ويهدف إلى دمج الخبرة الاستشارية المباشرة داخل العملية التعليمية ما يُمكّن طلابنا من تطوير حلول استراتيجية أكثر واقعية واحترافية، ويعزز جاهزيتهم لسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.