رفع حالة التأهب والاستعداد في إسلام آباد قبل مباحثات أمريكا وإيران

شهدت العاصمة الباكستانية إسلام آباد، اليوم الأحد، تشديدًا ملحوظًا في الإجراءات الأمنية، بحسب ما أفاد به صحفيون في وكالة فرانس برس، عشية جولة جديدة محتملة من المباحثات بين الولايات المتحدة وإيران.

وتزامن ذلك مع تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصته "تروث سوشال"، بأن وفدًا أمريكيًا سيصل إلى إسلام آباد، غدا الاثنين، لإجراء محادثات بشأن إيران.

فيما لم يصدر بعد أي إعلان رسمي بهذا الشأن من باكستان.

وعقد الطرفان مباحثات مطوّلة في نهاية الأسبوع الماضي، سعيًا لوضع حد نهائي للحرب في الشرق الأوسط، من دون أن يتم التوصل إلى اتفاق.

وأعلنت السلطات الباكستانية، الأحد، إغلاق طرق وفرض قيود على حركة المرور في أنحاء العاصمة، وكذلك في مدينة روالبندي المجاورة.

ورصد مراسلو فرانس برس حراسًا مسلحين ونقاط تفتيش قرب عدد من الفنادق، ولا سيما "ماريوت" و"سيرينا"، حيث أُجريت جولة المحادثات الأسبوع الماضي.

وأُغلِق معظم الشوارع المؤدية إلى فندق "سيرينا"، الأحد، ونُصبت الأسلاك الشائكة والحواجز، مع انتشار أمني كثيف وتحويلات في حركة السير.

وطلب مسئول بلدي في إسلام آباد من السكان "التعاون مع أجهزة الأمن".