رئيس وزراء ماليزيا: مجتمع السيخ يعكس أسس الوحدة والقيم الماليزية

أعرب رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم عن امتنانه للمجتمع السيخي، قائلا إن الثقافات والتقاليد والمجتمعات ليست مجرد علامات للهوية، بل تشكل الأساس الحقيقي للدين، حسبما أفادت صحيفة "نيو ستريتس تايمز" الماليزية.

وخلال حديثه في مهرجان فايساخي ضمن حملة "زوروا ماليزيا 2026" قال إن هذا الاحتفال يعكس الوحدة ويعزز الروابط بين الماليزيين من مختلف الخلفيات.

وقال: “عندما نحتفل بفايساخي، فإننا لا نكرم تقليدا عزيزا فحسب، بل الأهم من ذلك أنه يخلق وعيا وروحا موحدة من التكاتف".

وأشاد أنور بالمجتمع السيخي في ماليزيا لإسهاماته الحيوية، مشيرا إلى دوره الراسخ في خدمة المجتمع وبناء الأمة.

وأضاف: "بالنسبة لي شخصيا، كان المجتمع السيخي جزءا من عائلتي وجزءا من نضالي وجزءا من عقود قضيتها في السجن والمحاكم".