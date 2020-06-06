الصحة: إجراءات جديدة لمعرفة المتسبب في حالات الوفاة التي تصل متأخرة إلى المستشفيات

إضافة خانة بتذكرة الدخول وتذكرة الطوارئ مدون بها الجهة القادم منها المريض.. والمسئول عن الإجراءات التي تسببت في تأخير دخوله المستشفى

أصدر الدكتور مصطفى غنيمة مساعد وزيرة الصحة والسكان للطب العلاجي، خطابا بضرورة الالتزام باتخاذ كل الإجراءات القانونية الفورية حيال وجود أي تقصير في إجراءات العلاج أو عدم تنفيذ بروتوكولات العلاج من قبل مقدمی الخدمات الطبية بالقطاع الخاص.

وأوضح الخطاب إجراءات خاصة يجب اتخاذها فيما يخص جميع الحالات القادمة للمستشفى ومقرر لها دخول مباشر لأقسام الرعاية والحالات التي تتوفي خلال أول 24 ساعة من تاريخ دخولها.

وتابع الخطاب ضرورة إضافة خانة بتذكرة دخول المريض وتذكرة الطوارئ مدون بها الجهة القادم منها المريض، والمسئول عن الإجراءات التى تمت له وتسببت في تأخير دخوله المستشفى "منزل - عيادة خاصة - مستشفى خاص - مركز طبي - صيدلية إلخ"، وتنوين اسم المتسبب ثلاثي، ويتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المتسبب والمنشأة التي يعمل بها.

وأكد الخطاب ضرورة موافاة قطاع الطب العلاجي، بتقرير يومي من جميع الجهات التابعة وجميع مديريات الشئون الصحية ببيان بجميع الحالات سالفة الذكر، والإجراءات التي تم اتخاذها حيال الجهات المتسبية في هذا التقصير.

ولفت الخطاب إلى ضرورة اعتبار الموضوع هام وعاجل جدا، والالتزام التام بالبيان المطلوب يوميا بحد أقصى الساعة الثالثة مساء، حتى يمكننا العرض وزيرة الصحة والسكان في الوقت المطلوب.

ووجه مساعد الوزيرة هذا الخطاب إلى أمين عام هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى، ورئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية، المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية، ومديري مديريات الشئون الصحية بالمحافظات.