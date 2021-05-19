تضاؤل فرص سعد سمير للحاق بمواجهة صن داونز

بات سعد سمير مدافع الأهلي خارج حسابات الجهاز الفني لمباراة صن داونز، المقرر لها السبت المقبل، في إياب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

ينظم سعد سمير في التتدريبات خلال 48 ساعة بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي المصغر الذي يقوم بتنفيذه عقب الشكوى من آلام في العضلة الضامة.

وقام سعد سمير بالجري حول الملعب، وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية على هامش مران الفريق الذي أقيم أمس بعد الوصول إلى جنوب إفريقيا؛ استعدادا لمباراة صن داونز.

ويواصل الأهلي تدريباته اليوم على ملعب جامعة بريتوريا الساعة الثالثة عصرا، وهو نفس توقيت مباراة صن داونز.

ومن المقرر أن يعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل مران اليوم؛ للحديث عن مباراة صن داونز المقبلة ،يستعرض خلالها بعض الأخطاء الفنية التي حدثت في مباراة الذهاب بالقاهرة لتلافيها، وتوجيه التعليمات الفنية للاعبين بشكل عام قبل الوقوف على تشكيل الفريق الذي سيخوض مباراة صن داونز المقبلة.